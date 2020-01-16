Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, geçtiğimiz yıl telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu. Bu artış incelendiğinde, Türk Telekom yatırımcılarına 2019 yılı içerisinde dolar cinsinden yüzde 68 getiri sağladı. Diğer yandan aynı dönem içerisinde yine dolar bazında BIST 100 yüzde 15 getiri sağlarken uluslararası endekslerle karşılaştırma yapıldığında, MSCI gelişmekte olan piyasalar Endeksi yüzde 21, Bloomberg World Telecom Endeksi ise sadece yüzde 14 getiri sağladı.

Geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın rekor gelir artışına imza attıklarını belirten Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan “Yılın başında başarıyla gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık tahvil ihracına toplam 39 ülkedeki 264 yatırımcıdan beş kat talep geldi. Etkin bilanço yönetimimiz ile net açık yabancı para pozisyonumuz 2018’in üçüncü çeyreğine göre 1.767 milyon dolar seviyesinden 446 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti. Net kârımız geçen senenin ilk dokuz ayına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi ve son yedi seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu” dedi. Aktan sözlerini şöyle sürdürdü: Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi. Yılın ilk dokuz ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından 2019 FAVÖK öngörümüzü sene içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Türk Telekom’un 2018’de 3,90 TL olan hisse değeri yüzde 89 artışla 7,37 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde BIST 100’ün TL cinsinden getirisi ise yüzde 30 oldu. Gururla belirtmek isterim ki, Türk Telekom 2019’da hisse değeri en çok artan operatör oldu.