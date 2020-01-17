Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde ‘bahar havası’ devam ediyor. Aylardır enflasyon, güven, üretim ve tüketim tarafından yaşanan toparlanma, hızla gerileyen faiz oranlayıyla daha da ivmeleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu; beklentilerin aksine hareket ederek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürdü ve yüzde 12’den yüzde 11,25’e çekti. Son döneme ilişkin verilerin, iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği vurgulayan Merkez Bankası “Enflasyon görünümündeki iyileşme ve genele yayılan düzelme sürüyor. Finansal koşullardaki iyileşmeyle de birlikte toparlanmanın devamı öngörülmektedir. Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir de, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut şartlar, risk iştahını desteklemektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme, ülke risk primindeki düşüşü de destekliyor. Bütün bu unsurlar dikkate alınarak politika faizinde ölçülü indirime karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.

BORSADA YENİ REKORLAR

Merkez Bankasının faiz kararı ve pozitif mesajların ardından piyasada iyimserlik yükseldi. Döviz kurlarında, faiz indiriminin ardından yukarı yönlü hareket olmadığı gibi düşüş gerçekleşti. Dolar 5,85 TL’ye çekildi. Borsa da 122 bin 500 puana yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Analistler; faiz indiriminin ardından bunun kredilere de yansıyacağını, talebin artacağını, piyasanın canlanacağını belirtiyor. Şirketler tarafında ise finansman maliyetleri düşeceği için kârlılıklar ve yeni yatırımların ivmelenmesi bekleniyor.