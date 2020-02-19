Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSBC, bu kapsamda gelecek üç yıl içerisinde 100 milyar dolarlık varlığını azaltıp 35 bin kişiyi işten çıkaracak. HSBC’nin geçici CEO’su Noel Quinn Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu programın toplamına bakıldığında çalışan sayımız gelecek üç yıl içinde 235.000’den 200.000’lere inebilir” dedi. Ayrıca HSBC, koronavirüs salgınının çalışanlarını ve müşterilerini ciddi şekilde etkilediğini ve uzun vadede virüs salgınının banka cirolarını düşürebileceğini ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı batık kredilerin artabileceğine dikkat çekti. Virüsten en çok olumsuz etkilenen şirketlerden biri de Apple. Teknoloji devi ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini koronavirüs salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.