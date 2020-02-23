Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Türkiye’nin önemli e-ticaret platformlarından PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Çin’den Türkiye’ye bu olaydan önce günlük küçük paket ya da mektup kargo dediğimiz 100 bine yakın ürün geliyordu. Şimdi ise bu rakam günde 10 binlerin kadar geriledi. İç piyasada ise e-Ticaret satışları yüzde 10-15 oranında arttı” dedi. Yurt dışı projeleri kapsamında Çin’in Hong Kong bölgesinde bir lojistik merkezi kurmak için de ön hazırlık çalışmalarında bulunduklarını söyleyen Çevikoğlu, “PttAVM.com olarak bu bölgede bir lojistik merkez kurma planımız vardı ancak virüs dolayısıyla çalışmalarımızı askıya aldık” diye konuştu.