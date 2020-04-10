Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya “Birçok işveren, hedeflerini tutturmakta güçlük çekiyor. Yeni tedbir paketi, piyasadaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kiralarını ödemekte zorlanan şirketler ve iş yerleri için oldukça isabetli bir karar. Öngörülmeyen olağanüstü bir durumun varlığı nedeniyle, kiracının, sözleşmenin yeni koşullara göre uyarlanmasını isteme hakkı bulunmaktadır. Konut kiracılarına da, durumunu mücbir sebepten kaynaklandığını göstermesi durumunda, fesih ve tahliye yapılamaz. Bu durumda kiracıların ev sahibine yazılı bilgilendirme yapması zorunludur. Aksi hâlde ilerleyen süreçte bu durumu bildirdiğini, yasal olarak ispatlamakta zorlanabilir” dedi.