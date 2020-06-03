Altın fiyatları ne kadar? sorusu 3 Haziran günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 374,47 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.428,12 liradan işlem görüyor. İşte 3 Haziran çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020..
GRAM ALTIN FİYATI
372,95
374,47
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
372,30
372,41
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.726,59
1.728,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
595,68
608,89
YARIM ALTIN FİYATI
1.187,63
1.217,78
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.382,71
2.428,12