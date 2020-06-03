Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 3 Haziran günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 374,47 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.428,12 liradan işlem görüyor. İşte 3 Haziran çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020..

GRAM ALTIN FİYATI

372,95

374,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

372,30

372,41

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.726,59

1.728,35

ÇEYREK ALTIN FİYATI

595,68

608,89

YARIM ALTIN FİYATI

1.187,63

1.217,78

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.382,71

2.428,12