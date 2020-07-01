Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece bin metreküp gazın fiyatı 1.400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1.400 lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirterek “Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, sanayiciye verilen bu desteğin önemini vurgulayarak "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5’lik düşüş, üretim ve istihdama pozitif olarak yansıyacak” ifadelerini kullandı.