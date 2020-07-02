Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu tayların 61'i Karacabey Tarım İşletmesinde, 17'si ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak. Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, yaklaşık 400 atın bulunduğu işletmenin Osmanlıdan bugüne kadar at yetiştiriciliği yaptığını belirterek "Anadolu Tarım İşletmemizden çıkıp yarış pistlerinde başarılı olan çok sayıda atımız var. Burada yılda ortalama 120 tay dünyaya geliyor. Bir yaşına gelen taylar Karacabey Tarım İşletmesinde, iki yaşına gelen taylar ise Veli Efendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. 2020 yılında 78 tayımız satılacak. Bunlar Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Altaha, Araslı, Anka, Hızlıtay ve Orçun gibi pistlerin başarılı atlarının tayları. Satıştan 9 milyon lira gelir bekliyoruz" dedi.