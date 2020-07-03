Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşen faizler ve hızlı toparlanma işaretleriyle birlikte son dönemin gözde yatırım enstrümanı hâline gelen borsa, yılın ikinci çeyreğinde yeni bir rekora imza attı. Ocakta rekor seviyeye yükselen, salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşen endeks, ikinci çeyrekte son on bir yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Bu süreçte 89 bin 644 puandan 116.525 puana çıkan BIST 100 endeksinde, yüzde 30'luk artış kaydedildi. Endeks yılın ilk yarısında ise yüzde 1,85 değer kazanarak dünyada bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender borsalardan biri oldu. İşlem hacminde de yatırımcı sayılarında da rekor üzerine rekor kırıldı. Toplam yatırımcı sayısı bir buçuk milyonu aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetiminde, Merkez Bankası, BDDK ve özellikle kamu bankalarının katılımı ile "üreterek büyüyen Türkiye hikâyesinin masada tutulması" BIST 100 endeksinin pozitif ayrışmasında önemli rol oynadı.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmasının birçok sebebi olduğunu kaydeden Analist Cüneyt Paksoy, şunları söyledi: Ekonomi yönetimi tarafından teşvikler verilirken fiyat ve finansal istikrarın korunması adına gösterilen hassasiyet, TCMB tarafından üst üste dokuz toplantıda manevra alanı içinde faiz indirimleri yapılarak üretim hikayesine destek verilmesi ve son toplantısında 'bekle-gör'e geçilerek istikrara dönük mesajlar, Borsa İstanbul'un pozitif ayrışma sürecinde belirleyici oldu. Bunlarla birlikte dolar bazlı ucuzluk ve bankacılık sektörünün de yükselişe katılması endekse destek verdi. Muhtemel kâr satışlarında 110.000-113.000 bandı destek görevi görecek. Bu seviyelerin çalışması hâlinde 116.500-117.000 üzerinde güç kazanma önemli olacak. Bu durumda 120.000-125.000 bandı yeni hedef konumuna gelebilir. Global tarafta satışlar sertleşirse, Borsa İstanbul'da da bunu hissedebiliriz. Temkinli iyimserlik gerekiyor.

PİYASALARA GÜVEN ARTIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, "Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür" değerlendirmesinde bulundu.