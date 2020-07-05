Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altında sert yükseliş sürüyor... Bu nedenle bugün düğün ve nişan organizasyonlarına gidecekler, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile yarım altın fiyatları 5 Temmuz rakamlarını merak edip araştırıyor.

İşte, 5 Temmuz gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 5 Temmuz Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın fiyatları 390 lira alış ve 392 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısı tarafından her dönem tercih edilen çeyrek altın ise bugün 634 TL’den alınırken 643 TL’den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Hafta sonunun ilk gününde özellikle yüksek miktarda alıp yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise 2 bin 538 TL’den alınırken 2 bin 559 TL’den satışa sunuluyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Takı veya yatırım amaçlı alınan tam altının alış fiyatı 2 bin 538 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 2 bin 568 TL’de yer alıyor.