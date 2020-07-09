İstanbul Kapalıçarşı’da 399,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400 liradan, 2 bin 635 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 656 liradan, 364,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368,60 liradan, 2 bin 575 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 595 liradan, bin 287 liradan alınan Yarım Ziynet bin 297 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
09.07.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
716841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/716841.aspx
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