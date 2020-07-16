Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Ticaret Bakanlığına bölgeden son dönemde yoğun bir bildirim gelirken Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ve bu ülkeye ihracat yapan firmaları hedef alan uygulamalarda artış olduğu belirtiliyor. İhraç ürünlerinin gümrük işlemlerinin yavaşlatılmasından, bu ülkedeki kamu şirketlerinde görevli üst düzey Türk personelin sözleşmelerinin feshedilmesine kadar birçok problem yaşandığı öğrenildi. Kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilen uygulamaların, özellikle bozulabilecek yaş meyve ve sebzelerin ihracatını da olumsuz etkilediğine dikkat çekiliyor. Ticaret Bakanlığı, bu ülkede sıkıntı yaşayan iş dünyasından belgeleri ile birlikte detaylı bir bilgilendirme istedi. İki ülke arasında 2019’da 5,1 milyar dolar civarında ticaret gerçekleşmişti. Bu ticaretin 3,1 milyar dolarını Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan ihracat oluşturuyor. Türkiye’ye gelen Suud turist sayısı geçtiğimiz sene 564 bini geçmişti. Türkiye’nin Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği yatırım tutarı da yaklaşık 660 milyon dolar. Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı ise 200’ün üzerinde. Türk müteahhitlerin en fazla proje üstlendiği ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğu biliniyor. Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki yatırımlarının da 2 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. 2019 verilerine göre Türkiye’de bin 300’ün üzerinde Suudi Arabistan sermayeli firma bulunuyor. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ipler gerilmişti.