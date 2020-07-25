Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü normalleşme sürecine rağmen açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hâlâ kapalı olduğu Akdeniz ve Ege, iç turizm ile biraz hareketlendi. Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Haziran Destinasyon Performans Raporu’na göre Türkiye'nin Haziran 2020 otel dolulukları 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 68,4 azalarak yüzde 21,2’ye geriledi. Bu oran İstanbul’da yüzde 81,2 azalarak yüzde 13,8, Antalya’da yüzde 55 azalarak yüzde 31,7 oldu.

Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37,2 düşüşle 54,4 avro, toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 80,1 düşüşle 11,5 avroya geriledi.