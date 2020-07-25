Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Koronavirüs pandemisiyle aylarca kapalı kalan mağazalar haziranda yeniden açılırken müşteri trafiğinin istenen düzeyde olmaması markalarla, AVM’leri karşı karşıya getirdi. Kira konusunda AVM’lerden kabul edilebilir rakamlar bekleyen firmalar, mağaza kapatmaya kadar gidebileceklerini belirtiyor. Damat, Tween ve D’S Damat gibi markaları bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemi sonrası dönemi rehabilitasyon olarak değerlendirdiklerini belirterek, anlayış göstermeyen AVM’lerdeki mağazaları kapatacaklarını söyledi. Salgın başladığında, gerek çalışanların gerekse toplum sağlığını ön planda tutarak mağazaları geçici süre ile kapattıklarına ve sonrasında AVM’lerle kira problemi yaşadıklarına dikkat çeken Orakçıoğlu “Pandemi dönemi, kârı değil varlık değerini koruma dönemi oldu. Bu yıl bölüşecek çikolatalı bir pasta yok; ekmek var ve o ekmeği de bölüşmek lazım. Bu nedenle pandemide mağazalarımızın kapalı olmasından hareketle; AVM’lerden ciro kirası alınmasını istedik. Bu yaklaşım; taraflar için en doğru olanı. Ağırlıklı yabancı fonların sahip olduğu AVM’lerde ise sorunlar yaşanıyor” dedi.

10-15 AVM’DE PROBLEM VAR

Müşteri psikolojisinin de düşünülmesi ve AVM korkusunun atlatılması için neler yapılabileceğine odaklanılması gerektiğini kaydeden Orakçıoğlu “Birlikte bunların üstesinden gelmemiz gerekirken kirasını düzenli ödeyene, her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemide anlayış göstermeyen ve bir nevi ceza kesmek isteyen AVM’lerle yollarımızı ayırıyoruz. Şu anda bu teklife empatiyle yaklaşıp olumlu cevap veren ve markaların iş ortağı olan AVM’lerle yolumuza devam ediyor ve bu yaklaşıma sahip yatırımcılar ile el ele kol kola ilerliyoruz. Bunu uzun süreli iş birliği hâline getireceğiz” diye konuştu. Sorun yaşadıkları 10-15 AVM olduğunu kaydeden Orakçıoğlu, kendilerinin cironun yüzde 15’ine kadar kira ödemeyi teklif ettiklerini ancak yüzde 50’ye kadar talep eden AVM’ler olduğunu söyledi.

Avrupa ve Orta Doğu’da sekiz yeni mağaza açacak

Yeni normaldeki hedef ve yatırımlarını dijital toplantıda paylaşan Süleyman Orakçıoğlu “Şu anda 210 yurt dışı ve 221 yurt içi olmak üzere toplam 431 mağazamız bulunuyor. Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu’da sekiz mağaza açacağız. Ağustos sonuna kadar yurt genelinde ise toplamda 12 yeni mağaza açmış olacağız. İspanya’nın en büyük mağazalar zinciri markası El Corte Ingles ile anlaşma sağladık. Kış sezonunda markalarımız El Corte Ingles’de yer alacak. Moskova’da iki yeni mağaza, Dubai, Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre’de birer mağaza açılışı yapacağız” dedi. Giresun’da şubatta açtıkları üçüncü fabrika ile 200 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Orakçıoğlu, D’S Damat markası için çok yakında mobil uygulama hizmete gireceğini söyledi.