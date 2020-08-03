Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rapora göre ilk yarıda Bursa’da üretimini gerçekleştirilen 84 bin 500 araç, otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16’sını karşılarken, bu araçların 48 bin 200 adedini ise ihraç etti. Tofaş’ın ilk altı aylık gelirleri 7,5 milyar TL olurken, bu dönem içindeki net kâr ise 634 milyon TL olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, koronavirüs salgınıyla birlikte önemli bir süreç yönetimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek; “İlk olarak fabrikamızda koruyucu önlemleri hızla devreye aldık. Üretime ara verdiğimiz dönemde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sağlık ekipmanları ürettik. TOFAŞ AR-GE desteğiyle tasarladığımız sağlık ekipmanlarının şemalarını web sitemiz üzerinden paylaştık. Temsil ettiğimiz markaların garanti ve bakım sürelerini uzatırken; tüm bayilerde görüntülü görüşme, ücretsiz dezenfeksiyon, adrese teslim servis hizmetiyle dijitalleşmeye odaklanarak müşterilerimizin yanında olduk” dedi.

Planlarını uzun vadeli yaptıkların altını çizen Eroldu, “Avrupa’da pazarın eski hâline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk altı ayında 50 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon avro’luk yatırım planlıyoruz” dedi.