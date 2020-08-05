Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda yılın ilk yarısında 307 milyon lira kira yardımında bulunuldu. En fazla kira yardımı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Elâzığ, Antalya ve İzmir oldu. İstanbul'da yılın ilk yarısında 135 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı. İlk yarıda toplam 48 bin 240 hak sahibine kira yardımı yapıldı. Bu arada Bakanlık, 2012'den 2020'nin Haziran ayına kadar, toplam 351 bin 260 hak sahibine, 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yaptı. Kira yardımı süresi, riskli yapılarda 18 ay boyunca devam ediyor ve aylık kira bedeli Bakanlık tarafından belirleniyor. Rakamlar aylık 715 liradan başlıyor. En çok kira bedeli 1150 lira ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de veriliyor.