Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı başta olmak üzere son iki günde kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu. En çok talep gören gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ise yok satıyor. Kuyumcular "Dolardaki artışla birlikte zaten bir süredir tırmanan altın fiyatları da hızlanmaya başladı. İki gündür ciddi anlamda panik alışları var. Bu konuda vatandaşa biraz daha sakin olmalarını öneriyoruz. İnsanlar, fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyor. Stoklarımız bitti. Şu anda elimizde maalesef altın yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar da oturacak. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi, altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Bu sıralar 'alsak mı, satsak mı?' soruları ile de karşı karşıyayız. Çok yorum yapamıyoruz. Düşer, yükselir diye... Al deriz yükselmez, o yüzden biz vatandaşın kendi tercihine bırakıyoruz" dedi.