Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takı Kolay'un Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, düğün yapacak çiftin takikolay.com’a girerek online davetiye açabileceğini, davetiyeyi sosyal medya ve anlık iletişim programlarında paylaşarak sanal ortamda takı kabulü yapabileceğini söyledi. Geliştirdikleri çözümle salgından sonra önemi artan sosyal mesafe kavramına destek olacaklarını belirten Sallancı “Yaklaşık bir yıl önce geliştirdiğimiz sistemle, gelin ve damadın maddi ve manevi olarak yıprandığı düğün süreçlerinde yanlarında olmayı hedefledik. Sistemimiz şöyle çalışıyor: Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber sitemize giriyor. Kendilerine bir online davetiye açıyorlar sayfamız üzerinde. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim- soy ismini sitemizde arayan bir davetli dakikalar içinde çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor, tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor. Kredi kartı ve tüm banka kartlarından işlem alıyoruz ve cüzi bir işlem ücretiyle bu hizmeti sunuyoruz” dedi.

Sallancı, hazırlanan online davetiyenin QR kodunu da gelin ve damada ulaştırdıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu kodu matbaalara ulaştırarak fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini söyledi. Takı Kolay hesaplarında biriken takı tutarının düğün tarihine kadar blokede kalacağını dile getiren Sallancı, şunları kaydetti: Hâlihazırda yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, yarım ve cumhuriyet altınını müşterilerimize sunuyoruz. Gelinle damat nikâhtan sonra davetiyeyi kapatırken ‘Takıları al’ butonunu tıkladığında kendilerinden müsait tarih aralığı ve takıların ulaştırılacağı adresi istiyoruz. Gönderimleri PTT Kargo güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftlerimize ulaştırıyoruz.”