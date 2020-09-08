Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, finansal reform anlamında çok önemli bir adım attı. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik, bundan sonra yollarına "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik" çatısı altında devam edecek. Böylece 38 bölge ve 2 bin 620 çalışanla, şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketi kuruldu. Bu büyük birleşme ile Türk sigortacılık sektörü çok daha organize, çok daha rekabetçi bir yapıya kavuştu. Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Birbirini tamamlayan kamu sermayeli altı köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Reasürans Anonim Şirketini kurarak bu alanda iki kritik adım attık. Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile bu sürecin eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz” dedi.

Atılan bu adım ile finans piyasasına ve reel ekonomiye de önemli katkı vereceklerini vurgulayan Erdoğan “Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir. Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır. Devletin teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapılacak atılımlarla, reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

TUNA-1 KUYUSUNA AİT İLK POLİÇE ERDOĞAN'A

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta’nın ilk poliçesini Erdoğan'a takdim etti. Albayrak “Birkaç hafta öncesinde müjdesini verdiğiniz, Türkiye tarihi açısından da kritik öneme sahip, Fatih gemisinin açtığı Tuna-1 kuyusunun sigorta poliçesi... Sembolik anlamı da manevi, maddi anlamı da çok büyük bugünün anlamına binaen size takdim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: TÜRKİYE SİGORTA BÜYÜYECEK

Küresel rekabette güçlü marka olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sigorta ve emeklilik sektörünün, kişi ve kurumların risklerini devralarak iktisadi ve sosyal hayatın devamlılığını sağladığını, biriktirdiği fonlarla da ekonomik büyüme için ihtiyaç duyulan finansmana kaynak sağlama işlevlerini yerine getirdiğini anlattı. Albayrak, Türk sigorta ve emeklilik sektörünün ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse, ülkenin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacağına işaret ederek, sektörün, bugünkü kapasitesiyle dünyada 39'uncu sırada yer aldığını ifade etti. Albayrak “Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek kâr güdüsünün yanında, kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak da bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. Yeni yapı, Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenecek. Türkiye Sigorta, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeye katkı sunulmasında, sigorta sektörünün ekonomik büyümeye sağladığı katkının artırılmasında ve sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasında öncü bir marka olacak” dedi.