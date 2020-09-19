Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından, OECD'nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaşan Bakan Albayrak "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" değerlendirmesinde bulundu.