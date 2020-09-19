Twitter hesabından, OECD'nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı video paylaşan Bakan Albayrak "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" değerlendirmesinde bulundu.
Salgından en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
19.09.2020 - 04:48 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 04:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminlerine göre, Çin ve Güney Kore'den sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
Etiketler : berat albayrak,türkiye ekonomi,
732895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732895.aspx
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