Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri biriminde 4 bin 500’ü aşkın çalışan olduğunu ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun “yeni nesil çalışma sistemi”nin işleyişini şöyle anlattı: Mesai saati olmayacak. Vardiya sistemine bağlı kalmayacağız. ‘Sadece üç saat çalışabilirim’ diyen de ‘sadece beş saat çalışabilirim’ diyen de gelsin istiyoruz. Kişilere zaman bağımsız, şehir bağımsız, lokasyon bağımsız çalışmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz. İsteyen herkes bize katılabilir. Buradan Türkiye’nin dört bir yanındaki ev hanımlarına, öğrencilere, engelli vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bizim ve iş ortaklarımızın iş ilanlarını takip edin. Belediyelere, STK’lara, kamu kurumlarına, üniversitelere çağrı yapıyoruz. İstihdamı her yere herkese ulaştırabilmek istiyoruz. ‘Herkese her yerden iş’ diyoruz.

Vodafone’un “yeni nesil çalışma sistemi”ne dâhil olmak isteyen kişiler toplam 25 gün online eğitim aldıktan sonra Vodafone müşterilerine hizmet vermeye hazır hâle geliyor. Vodafone, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği kapsamında da bu üniversitenin öğrencilerine uzaktan çalışma imkânı da sunmaya başladı. Vodafone ayrıca, Zonguldak ve Soma'da zor şartlarda çalışan maden işçilerinin yakınlarını da “yeni nesil çalışma sistemi”ne dâhil etmeyi planlıyor.