Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önümüzdeki günlerde uç ürün üretimi noktasında Niğde, Kayseri, Adana şehirleri dâhilinde kurşun-çinko-bakır izabe tesisi ihalesi, Aydın, Denizli şehirleri dâhilinde kuvars-kuvarsit-feldspat tesisi ihalesi planlıyor. Aramalara açılmak üzere 766 maden sahasının ihalelerini 28 Eylül’de tamamlayacak olan MAPEG, kömürden doğal taşa 99 maden sahasını da önümüzdeki ay aramalara açmak üzere ihale edecek. 24 şehirdeki 99 saha için ihaleler 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2020’de bugüne kadar hukuki durumu sona eren 1.598 sahanın ihalesini gerçekleştiren,sene sonuna kadar ise toplam 2.038 sahanın ihale sürecini tamamlamayı hedefleyen MAPEG, 2021’de 2.000 sahanın ihale edilmesini planlıyor. Bakanlık, madenlerin dışa bağımlı kalmadan Türkiye’nin kendi kaynakları ve olanaklarıyla üretilerek iç pazara sunulmasını amaçlıyor. MAPEG, 10 bin 118,14 hektar yüz ölçümlü, Bursa’da bulunan krom maden sahasını uç ürün üretimine yönelik tesis kurmak şartı ile 28 Eylül’de ihale edecek.