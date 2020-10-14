Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin devreye aldığı, bütün kesimleri kapsayan ve büyüklüğü 500 milyar TL'yi aşan tedbir ve teşvik paketleri meyvelerini verdi. Türkiye ekonomisi normalleşme sürecinde âdeta büyük bir başarı hikâyesi yazıyor. Son açıklanan verilere göre;

¥ Sanayi üretimi ağustosta, aylık bazda yüzde 3,4 ve yıllık bazda yüzde 10,4 ile hızlı artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü yüzde 2,3 artış gösterdi.

¥ Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 gibi yüksek oranda artış kaydetti.

¥ Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,8, bir önceki aya göre de yüzde 1,4 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar yüzde 4,5 yükseliş kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Sanayi Üretim Endeksi’nde yıllık yüzde 10,4 artışla OECD'de birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu bildirdi. Perakende satış hacmi ve sektörel ciro endeksini de memnuniyetle karşılayan Bakan Albayrak "İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek, istikrar ve verimlilik vagonlarını, millî ekonomi raylarına oturtuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada sanayi üretimi, Ocak 2018'den bu yana da en yüksek performansı yakaladı. ABD'den Çin'e, Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den Rusya'ya kadar birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sanayide en hızlı toparlanan ülke olması; üçüncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de pozitif yansıyacak. İmalat sanayinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracatın artması, ekonomik canlanmayı hissedilir kılacak.

39 MİLYAR TL'LİK KALKAN

∂ Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlar 39 milyar TL'ye yaklaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre;

¥ Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 580 bin çalışana, 20,3 milyar lira,

¥ Nakdî Ücret Desteği ile 2 milyon 45 bin çalışana 5,1 milyar lira,

¥ İşsizlik Ödeneği ile 846 bin 609 kişiye 3,9 milyar lira,

¥ Normalleşme Desteği olarak 1 milyon 202 bin çalışana 949,1 milyon lira ödeme yapıldı.

¥ Sosyal Destek Programı ile 6 milyonu aşkın haneye ulaşıldı.

¥ Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası kapsamında 1 milyar 989 milyon lira destek sağlandı.

¥ 1 Haziran'dan eylül sonuna kadar, 119 bin 122 kişinin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalanarak mesleki deneyim kazandı.