Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geliştirmekte olduğu elektrikli akıllı otomobil için en önemli bileşenlerden biri olan batarya için dünya devi bir şirketle anlaştı. Amerika'da, Çinli bir yatırımcı grubu tarafından kurulan, Mercedes'in üreticisi Daimler'in de stratejik ortak olduğu Li-Ion batarya üreticisi Farasis ile yapılan anlaşma sonucunda TOGG'un batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek. Bunun yanı sıra Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümleri için de çalışılacak.

ŞİRKET KURULUŞU YILBAŞINDA

TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki yönetim merkezinde imzalanan stratejik ortaklığın genel prensiplerine göre, bu yılın sonuna kadar ortak girişim şirketinin iş planı oluşturulacak, hukuki zemin detaylandırılacak, şirketin kurulumu 2021 yılı başında hukuken gerçekleştirilecek. Tarafların en fazla önem verdiği konuların başında batarya hücresinin de Türkiye'de geliştirilip üretilmesi yer alıyor. Hücre kimyasının her iki tarafı da büyük katkı sağlaması amaçlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETEN ŞİRKETLER BİZE GELECEK

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise, akıllı telefon kadar akıllı bir otomobil olmasını planladıkları Türkiye'nin otomobilinin bataryası için 30'un üzerinde küresel batarya tedarikçisi ile çalışma yaptıklarını, hedeflerini en iyi karşılayanın Farasis olduğunu belirtti. Karakaş "TOGG'un sıfır emisyonlu araçlarını geliştirirken, ülkemizdeki teknolojik dönüşümü de tetikleyeceğini başından beri dile getiriyorduk. Bu iş birliği, elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek. Batarya AR-GE yeniliklerini geliştirecek. Böylece otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye'ye taşımasını tetikleyecek. Farasis'le geliştireceğimiz marka, çok önemli bir değer üretecektir" dedi.

BATARYADA KÜRESEL BİR OYUNCU OLACAĞIZ

İmza töreni sonrasında konuşan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, anlaşmayla Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak verimli bir enerji sistemi geliştirmenin hızlanacağını belirtirken, Türkiye'nin bu alanda küresel bir oyuncu olacağını ifade etti.

TÜRKİYE'DEN DAHA İYİ LOKASYON OLMAZDI

Farasis Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Yu Wang ise Türkiye'nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğunu belirterek "TOGG ile yaptığımız iş birliği, temel stratejilerimiz doğrultusunda doğal bir adım oldu. Batarya konusunda iddialı büyüme planlarımız için Türkiye'den daha ideal bir lokasyon, TOGG'dan daha ideal bir ortak düşünemezdik. Batarya tedarikiyle başladığımız bu iş birliği uzun vadeli bir ortaklığa dönüşecek, heyecanlıyız" dedi.