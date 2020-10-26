Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Makine Mühendisliği Bölümünden Furkan Karaboğa kaptanlığında, Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan Bünyamin Aktaş, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Makine Mühendisliği programları mezunu Duygu Kolcu, İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Oktay Ayaz ve Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Yaren Emre'den oluşan ‘Turna Teknik Takımı’, geçen yıl yedinci oldukları Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda bu sene zirvede yer aldı. Döner kanatlı uçan arabayı BTÜ atölyelerinde tasarlayan gençlerden Bünyamin Aktaş, tasarım aşamasından üretim aşamasına geçmek istediklerini dile getirerek, araştırmaları neticesinde test süreleri dâhil 200 bin dolarlık maliyetle aracı çalışabilir duruma getirebileceklerini anlattı. Aracın içindeki koltukların çıkarılması durumunda 300 kilogram ağırlığa kadar faydalı yük taşıyabileceğini belirten Aktaş, ağırlığı iki ton olarak hesaplanan aracın havada saatte 325 kilometre azami hıza ulaşabildiğini, karadaki hızının saatte 120 kilometre olduğunu, tam şarjla 400 kilometre yol alabileceğini sözlerine ekledi. Duygu Kolcu ise TEKNOFEST'te mücadeleyi bırakmayıp birinciliği kazandıklarını aktardı.