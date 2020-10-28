Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2020 sonuna kadar 102 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2021'de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2021'de 100 bin konutun teknik ve sosyal donatılarla tamamlanması planlanıyor. Öte yandan TOKİ 2003'ten bu yana inşasına başlanan 969 bin 925 konutun 798 bin 819'unu 2020'nin eylül sonuna kadar tamamladı.