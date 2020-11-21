Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kışa hazırlık binaların dışından başlıyor. Isı yalıtımı olmayan evler, kışın ısınma sorununa ve buna bağlı olarak da bütçeyi zorlayacak doğalgaz faturalarına maruz kalıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Aydın Aşut, yaklaşan kış öncesi vatandaşları uyararak önemli açıklamalarda bulundu.

Aşut, Isı yalıtımının binayı zorlu hava şartlarından korurken, ısı ve enerji tasarrufu yaptığını, ısı yalıtımının sıcak veya soğuk havanın binaya girişini engellediğini söyleyerek, Gerektiği şekilde yapılan mantolamanın evlerin aylık ısınma maliyetinde yüzde 50'ye varan oranda düşürdüğünü ifade etti. Aşut, Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra konutların ömrünün de uzatarak çevre kirliliğini azalttığının altını çizdi.

“Mantolamada dikkat edilmesi gereken hususlar”

Mantolamada dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Aşut, “Uygulama öncesi yapının mevcut şartlarının iyi tespit edilmesi, yalıtım levhalarının yapışma mukavemetinin sağlığı için bina dış yüzeyinin doğru tahlil edilmesi gerekir. Uygulama için gerekli detayların (çatı detayları, mermerler, doğramalar vb.) doğru çözülmesi gerekir. Cephede bulunan anten, klima ünitesi, yağmur iniş boruları vb. aparatların sökümü ve ısı yalıtım uygulamasının bitiminde nerede konumlandırılacağı konularında karar verilmelidir” dedi.

“Firmanın referansları önemli”

Aşut firmanın referanslarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Uygulama yapacak olan firmadan mutlaka referansları istenmeli ve mümkünse devam eden ya da tamamlanmış en yakın binaya gidilerek uygulama ve firma hakkında bilgi toplanmalıdır. Uygun koşullarda binanızın izolasyonunu yaparsanız hem kış hem de yaz sizin için bahar havasında geçer” diye konuştu.