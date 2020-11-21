Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan, 3 bin 41 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 62 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 992 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.