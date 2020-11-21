İstanbul Kapalıçarşı’da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan, 3 bin 41 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 62 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 992 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.
Altında sert düşüş sürüyor mu? İşte son durum!
21.11.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,altın fiyatları,
748037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/748037.aspx
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