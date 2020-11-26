Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Devletimiz pandemi döneminde vatandaşlarımıza yönelik kolaylıklar sağlamaya devam etmekte. Son olarak çıkarılan vergi borçlarının yapılandırılmasını içeren düzenleme de bunun bir örneğidir. Bu düzenleme içerisinde vatandaşlarımızın belediyelere olan borçları da yapılandırma içerisine alınmıştır. Kırıkkale Belediyesi olarak da gerekli düzenlemeleri yaparak vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Bu yapılandırma ile borçların faizlerin önemli bir kısmının silinmesini içerdiği gibi taksitlendirmeye de olanak vermektedir” ifadesi kullanıldı.

18 aya kadar taksit

Açıklamada, "Vatandaşların belediyeye olan su borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve kanun kapsamındaki diğer borçlarını yapılandırmak için en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat etmeleri, 18 aya kadar taksit imkanı sağlanan düzenlemede ödemeler Ocak ayından itibaren başlamakta. Diğer yandan da emlak vergisi dönemi olduğuna dikkat çekilen açıklamada belediyelerin tahsil ettiği vergilerin ikinci ödeme döneminde bulunulduğu hatırlatılarak tahsilat veznelerinde yoğunluk oluşmaması için taksitlerin ödemesinin son güne bırakılmaması gerekiyor" denildi.