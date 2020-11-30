Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imza altına alındı. Birçok iş birliği ve yatırım alanlarını içeren anlaşmalar arasında "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Deklarasyon" da imzalandı. Söz konusu deklarasyonla iki ülkenin kurumları, teşebbüsleri ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik iş birliği amaçlanıyor. Böylece Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. Ayrıca uygun olduğu durumlarda, üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları imkânlarının da değerlendirilmesi, hedefler arasında yer alıyor. Deklarasyon çerçevesinde tesis edilen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar’da bir araya gelecek. Gerekli görülmesi hâlinde, komisyon toplantılarına özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılabilecek. Her iki ülkede kurulu serbest bölgelerin sunduğu avantajlar da özel sektör tarafından daha etkin değerlendirilecek. Serbest bölgelerin sunmakta olduğu geniş imkan ve teşvikler, iki ülke yatırımcılarına etkin şekilde aktarılacak.