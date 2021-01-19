Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 14,5 artışla 2 milyon 678 bin 74 adet gayrimenkul el değiştirdi. Söz konusu rakamın 1 milyon 499 bin 316 adedini konut oluşturdu. En çok gayrimenkul satışı 382 bin 458 adetle İstanbul'da gerçekleşti. Geçen yıl, tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkuller için ibraz edilen tutar 2019’a göre yüzde 29 artarak 501 milyar 975 milyon 732 bin 74 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alanda 157 milyar 953 milyon lirayla İstanbul başı çekti. Tapuda satışı gerçekleştirilen 2,7 milyon adede yakın taşınmaz için ödenen harç geliri ise 2019'a göre yüzde 76 artarak 18 milyar 150 milyon 286 bin lira oldu. Tapuda bağış, Ölünceye Kadar Bakma İşlemi, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 11 milyon 135 bin işlem gerçekleştirilirken bütün bu işlemlerden elde edilen harç geliri ile toplam rakam 18 milyar 788 milyon 38 bin liraya ulaştı.