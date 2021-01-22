Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılla birlikte vatandaşın fazlaca tükettiği birçok temel üründe fahiş fiyat artışları yaşandı. Tüketicinin cebini vuran bu zamlarla birlikte şikâyet ve mağduriyetler de tavan yaptı. Tüketici dernekleri de maliyetlerdeki artıştan çok daha fazlasının vatandaşa yansıtıldığı yönünde uyarılarda bulundu. Bütün bunlar üzerine Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu harekete geçti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; son dönemlerde aşırı fiyat artışından şikayet edilen ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması gibi ürünlere yönelik denetimlerin arttığı belirtildi. 19-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelindeki son denetimlerde 562 işletme ve 9870 ürün incelendi. Bu firmaların savunmalarının ardından, haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin-100 bin lira arasında; stokçuluk yapanlara ise 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3208 dosyayı karara bağladı. Bunlara 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı’nın koordine ettiği kurulda; Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, TOBB ve TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcileri yer alıyor. Bu arada Reklam Kurulu da fahiş fiyat artışı yapan ve salgını, aldatıcı reklamlarla fırsata çevirmeye çalışan 303 firmaya 13,3 milyon lira idari para cezası uyguladı.