Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 438 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 438,20 liradan, 2 bin 887 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 908 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 821 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 841 liradan, bin 410 liradan alınan Yarım Ziynet bin 420 liradan ve 705 liradan alınan Çeyrek Ziynet 710 liradan satıldı.