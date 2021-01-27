Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesi'ne ait olan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki ilanda tabloda kat ve numaraları belirtilen dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile kiralama işlemi yapılacak.

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