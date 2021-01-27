Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesi'ne ait olan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki ilanda tabloda kat ve numaraları belirtilen dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile kiralama işlemi yapılacak.
Polatlı Belediyesi'ne ait AVM içindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek
27.01.2021 - 10:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesi'ne ait olan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek.
Etiketler : polatlı belediyesi,
763096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763096.aspx
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