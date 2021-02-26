Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" değerlendirmesinde bulundu. Son bir hafta içinde TÜRK-İŞ, TİSK ve TESK yönetimini kabul eden Bakan Elvan "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz. Sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de iş dünyasını, çalışanlarımızı ve esnafımızı yalnız bırakmayacağız" mesajını vermişti. Açıklanacak reform paketi, mülkiyet güvencesi ve iş yapma kolaylığı başta olma üzere hukuki boyutlarıyla da birçok adım içerecek.