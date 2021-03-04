Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Şubat ile biten haftada 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolar oldu. 631 milyon dolarlık artışla 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri ise 26 Şubat haftasında 40 milyar 184 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 719 milyon dolar seviyesine yükseldi.