Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid 19'un sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının haziran ayına kadar süreceği öğrenildi. Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek. Buna paralel olarak yurt dışı siparişlerinde de azalma olması sürecin uzamasına etken oldu.

Oyak Renault, 2021 yılının başından bu yana her ay üretime bir hafta ara veriyordu.

SATILAN HER 10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK VİTES

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Şubat 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olurken, otomobil satışları yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adete ulaştı. ODD verilerine göre bu dönemde otomatik vites araç satışları yüzde 42,1 artış gösterdi ve 60 bin 437 adetle payını yüzde 71,2’den yüzde 75,4 çıkardı. Yılın iki aylık döneminde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.