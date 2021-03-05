Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara İli, Çankaya ve Keçiören İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Çankaya İlçesinde bulunanlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Keçiören İlçesinde bulunanlar Seymen Emlak Müdürlüğünce İzmir-1 Cad. No:35 (İhale Salonu) Kızılay/Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacak.
Ankara'da 124 kamu konutu satışa çıkarıldı
05.03.2021 - 09:04 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor.
Etiketler : Ankara,
772240 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772240.aspx
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