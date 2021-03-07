Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

KÜTAHYA

Son yıllarda kadınların istihdama katılımı artarken şirketler de bu konuda sürdürülebilir projeler geliştiriyor. Türkiye'nin porselen üretiminin büyük bir bölümünü beş fabrikasında gerçekleştiren NG Grup bünyesindeki Kütahya Porselen’in bir fabrikasında yönetimden üretim aşamasına kadar tüm birimlerde çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor. Toplam 102 kadın, Kütahya Porselen dekorlama fabrikasında çalışırken NG Lojistik şirketinde ise 185 kadın, ürünlerin damga uygulamalarından paketlenmelerine kadar çok sayıda işlemi tek başına yapıyor. Kütahya Porselen’in hikâyesini, kadın istihdamı politikasını ve 2020 yılı faaliyetlerinin detaylarını anlatan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, örnek kadın istihdamı projesini, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın hayali olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Sürmeli, “Kadınların potansiyelini ön plana çıkarmak ve ‘Kadın isterse başarır’ı göstermek istedik. İyi ki de yapmışız. Kadınlar, ailelerini geçindirmek için var gücüyle çalışıyor” dedi.

DÜNYAYA KADIN ÜRÜNLERİ

Biri NG Grup bünyesinde diğeri Kütahya Porselen’e ait olan iki fabrikanın birçok açıdan farklı olduğunu belirten Sürmeli, “Bu fabrikalardan biri dekorlama fabrikası. Burada 102 kişi çalışıyor ve çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor. Yönetici de, çalışan da kadın… Bu fabrikadan çıkan ürünler, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına gidiyor. Diğer fabrikamız da NG Grup bünyesinde faaliyet gösteren NG Lojistik fabrikamız. Yüklemeden lojistiğe, forklift kullanımından paketlemeye kadar her alanda sadece kadınlar var. NG Lojistik şirketimizde 185 kadın çalışanımız bulunuyor. Buradaki kadın çalışanlarımız, ürünlerimizin damga uygulamalarından paketlenmelerine kadar birçok işlemi yapıyorlar. Bu işlemler robotlar vasıtasıyla gerçekleşiyor ve robotların hareketlerini kontrol eden panellerin kullanımı dâhil tüm uygulamalar kadın çalışanlarımızın sorumluluğunda. Kadınların dikkat, hassasiyet ve koordinasyon isteyen işlerde erkeklere göre daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bizde hiçbir zaman pozitif bir ayrımcılık söz konusu olmadı. Sonuçta başarı cinsiyete değil, iyi bir eğitim almaya, kendini sürekli geliştirmeye bağlıdır” diye konuştu.

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 43'Ü KADIN

Kütahya Porselen’in yönetim kademesinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğuna işaret eden Sürmeli, “Yönetim kurulumuzun ve icra kurulumuzun yüzde 60’ı, yöneticilerimizin yüzde 43’ü kadın. 2014'te kadın çalışan oranımız yüzde 19 iken 2015’te yaptığımız beş yıllık stratejik planlama kapsamında bu oranı yüzde 30’a yükseltmeyi hedefledik ve 2021 yılında bu hedefimizi yüzde 31 olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Pandemiye rağmen üretime devam ettik

“Pandemiye rağmen, bütün tedbirlerimizi alarak üretime devam ettik” diyen Sema Güral Sürmeli, “Üretimimizin tamamını, Kütahya’da bulunan beş ayrı üretim tesisinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 26 mağazamız ve 200 perakende satış noktamız var. Yurt dışında 1.000’in üzerinde satış noktasında Kütahya Porselen ürünlerine ulaşılabiliyor. 2020 yılında pandemi döneminde İstanbul İstoç’da Marmara Bölge Müdürlüğümüzü, aynı zamanda İzmir ve Antalya’da iki yeni showroom, Ankara’da da yeni mağazamızı hizmete açtık. Geçen yıl cirodan yüzde 2 pay ayırdığımız AR-GE faaliyetlerimize bu yılın aynı döneminde yüzde 3 pay ayırdık. İnovatif ürünler geliştirerek özellikle değişen tüketici taleplerine hızlı adapte olmaya gayret gösterdik. Bu sayede katma değerli ürün satışına odaklandık. Kütahya Porselen olarak istihdamda eksiltmeye gitmedik ve tam kapasite ile üretimimize devam ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlardan ilham alan koleksiyon

Kütahya Porselen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tasarladığı yeni serisi Sophia Femina’da kadınların bilgeliğinden ilham aldı. Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin, “Özel tasarım koleksiyon, bilge bir kadının gözlerinde evrenin sırrının ve bütün zamanların ruhunun görülebileceği düşüncesiyle hayata geçti” dedi. Şirket, geçtiğimiz senelerde de ‘Kadınlarımız’ serisini çıkarmıştı.