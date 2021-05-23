Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Radyosu 24’e konuşan Blaszczak, Türkiye ile yürütülen müzakerelerin tamamlandığını, satın alma anlaşmasının Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın önümüzdeki hafta Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında imzalanacağını bildirdi. İlk dört SİHA teslimatının 2022 yılında gerçekleşeceğini dile getiren Blaszczak “Polonya ordusu Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da başarıyla test edilmiş insansız hava araçlarından oluşan modern ekipmanlarla donatılacak. Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı” diye konuştu. Blaszczak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafı paylaşarak “İyi haberler çok yakında, beklemede kalın” notunu düşmüştü. Söz konusu satış işlemiyle birlikte Polonya, Bayraktar TB2 SİHA’larının ihraç edildiği ilk NATO ülkesi olacak.