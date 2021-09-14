Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira verip sigortasını da yapacakları hâlde eleman bulamıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, “Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah, 2 usta ile devam etti. Açıkta kalanlar sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de ‘Rent A Car’ işletmeye başladı. Bugün ise normalleşme ile birlikte ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Önceden ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel, şimdi 200-220 liraya çalışıyor. Bu rakamlara rağmen işimize rağmet yok” dedi.

CİDDİ PARALAR VERECEĞİZ, İŞÇİ BULAMIYORUZ

Büyük bir işletmenin sahibi Mehmet İkram Taş ise, dolgun maaşa rağmen kimsenin kendilerine başvuru yapmadığını belirterek, “Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz, yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. Garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İşsizlik rakamları açıklandı TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artış göstererek yüzde 12 seviyesinde yükseldi.