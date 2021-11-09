Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2021-2026 döneminde 367 yerleşim yerini daha doğalgaz ile buluşturacak. Sene sonuna kadar doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısı ise 604’ten 640’a ulaşacak. Planlama tamamen hayata geçtiğinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971’e çıkmış olacak.

2000’li yıllarda sadece beş şehirde doğalgaz kullanılıyordu, bugün 81 şehrin tamamına, 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’ye doğalgaz ulaştırılmış durumda. 2000’li yıllarda 1,3 milyon olan doğalgaz abone sayısı ise 17,9 milyona çıkarken ülke nüfusunun yüzde 82’sine doğalgaz kullanım imkânı sunuldu. Böylece doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus 56 milyona çıkarıldı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 75’E ULAŞTI

Yaklaşan kış öncesi doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı da yüzde 75’e ulaştı. Hâlihazırda Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3,14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurulurken Silivri’de doğalgaz enjeksiyonu devam ediyor.

Türkiye’nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise 25 Haziran 2021 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Dörtyol Terminali’nde gerçekleştirilen devreye alma töreniyle hizmete girmişti. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi, yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip ve depoladığı bu LNG’nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğalgaz İletim Şebekesine verebiliyor.