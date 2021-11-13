Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’den çıkan orijinal iş modeli ‘10 dakikada market ürünleri teslimatının sahibi Getir, Türkiye’den başlayıp Avrupa ile devam eden global yolculuğunda Amerika kıtasına ulaştı. Hizmet ağını üç kıtada toplam dokuz ülkeye çıkaran Getir’in ABD’deki ilk durağı Şikago oldu. ABD’nin en kalabalık üçüncü şehri olan ve ‘Rüzgârlı Şehir’ olarak bilinen Şikago’da artık ‘Getir Rüzgârı’ esecek.



Türkiye'deki başarısının ardından Avrupa'ya açıklan getir'in yeni durağı Şikago

HEDEF 300 ŞEHİR

Daha ilk günden global marka olma hedefiyle yola çıktıkların belirten Getir Kurucusu Nazım Salur “Dünyada bir ilki 2015 yılında Getir markası ile başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturduk. Ben o zaman bütün paramı BiTaksi’ye yatırmıştım. Getir’e para koymadım ama yatırımcılar bize inandı. Aldığımız 1,1 milyar doların üzerinde yatırım ile 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaştık. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri olurken Avrupa’da yapılan listelerde de en çok dikkat çeken girişimler arasında yer aldık. Şu anda ise teknolojik girişimlerin merkezi Amerika’da, Türkiye’den çıkan orijinal bir iş modeli olarak ilk bayrağımızı Şikago’da astık. Şikago’nun hemen ardından New York ve Boston’da da hizmet vermeye başlayacağız. Amacımız ABD’de çok daha fazla şehirde hizmet vermek. ABD’de nüfusu 100 binin üzerinde 300 tane şehir var” dedi. Salur şöyle devam etti: Basketbol oyunundan örnek vermek gerekirse biz Türkiye liginde oynayan bir takımdık. Geçtiğimiz ocak ayında İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine açılmamızla birlikte EuroLeague’de oynamaya başladı. Amerika’da hizmete başlayarak artık NBA’de oynuyoruz diyebiliriz. Basketbolseverler bilir, her basketbolcunun hayali NBA’de oynamak ve orada başarılı olmaktır. Bir girişimcinin hayalini de Amerika’da başarılı olmak süsler” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİYİZ

Getir’i gerçek bir global başarı hikâyesine dönüştürmek istediklerini söyleyen Nazım Salur “Beş harfli iki heceli, Türkçe bir kelimeyi dünyaya sevdirmek istiyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirketin bunu başarabileceğini bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Biz aynı zamanda Türkiye’ye tersine beyin göçü için de gençlerimize iyi bir neden sunuyoruz. Yurt dışında çalışıp da bizde çalışmak isteyenler gençler var. Getir’de şu anda 64 farklı ülkenin vatandaşı çalışıyor. BM gibiyiz. İleride dünyada kaç ülke varsa o kadar çalışan olur diye umuyorum” diye konuştu.

TÜRK KALACAĞIZ

Getir’in Türk kalmaya devam edeceğini belirten Salur “Bir başarı hikâyesi yazarken bunun Türk ekosistemine dönecek şekilde yazılması da önemli. Biz şirketimizi satmayı değil büyütmeyi düşünerek işe başladık. İyi bir hikâye 3-5 senede çıkmıyor. İlk 10 senede güzel bir temel atılıyor, ikinci 10 senede de müthiş bir şirket oluyor. Türkiye’de bizden önceki başarı hikayeleri maalesef çok erken aşamada yabancılara satıldı. Yabancı şirketlerin satın almasına karşı değiliz ama 10 yıl sonra e-Ticaret sektöründeki en büyük 10-15 firmanın tamamı yabancıların elinde olabilir. Bu satma hastalığından kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÜŞENGEÇLİK SATIYORUZ

Tüketicilere “üşengeçlik” sattıklarını belirten Nazım Salur “Bir suya ihtiyacınız var ama dışarı çıkıp almak yarım saatinizi alır. Oysa biz sizin ayağınıza getiriyoruz” dedi. Salur, başarılarının arkasındaki diğer bir etkenin de teknoloji olduğunu ifade ederek “Teknoloji altyapımız benzersiz. Altyapıda rakibimiz yok” ifadelerini kullandı.

KLONLANAN İLK TÜRK ŞİRKETİ

Nazım Salur dünyada Getir’in yaklaşık 30 tane klonu bulunduğunu belirterek “Bu modeli biz bulduk. Bizden sonra birçok pazar oyuncusu ortaya çıktı. Teknolojide başarılı olan girişimler başka ülkelerde de klonlanır. Türkiye genelde klonlayan ülkeydi. Getir, bildiğimiz kadarıyla klonlanan ilk Türk işi. Önümüzdeki bir iki yıl içinde bu klon sayısının 100’e kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Bu işi ilk yapan biz olduğumuz için elimizdeki bilgi ve tecrübe ile rakiplerimizin çok önündeyiz” diye konuştu.

YATIRIM BİR SÖZÜMÜZE BAKAR

Nazım Salur, bir soru üzerine yatırıma ihtiyaç olmadığını, istediklerini zaman yatırım alabileceklerini söyledi. Salur “Dünyada hızlı teslimatla ilgilenen yaklaşık 200 fon var. Bunların en az 190’ı bizim kapımızı çalmıştır. Eğer yatırıma ihtiyaç duyarsanız bizi arayın diyorlar. Şu an evet dersek hemen yatırım alırız” ifadelerini kullandı.

n11'DE HİSSEDAR OLUYORUZ

Salur, n11 ile satın alma görüşmelerin tamamlandığını belirterek Rekabet Kurumuna sunulduğunu bildirdi. n11’de üçüncü ortak olacaklarını dile getiren Salur “e-Ticaret’e de hız getirmek istedik. Her iki rakipten de hisse alımı yapıyoruz. Rekabet Kurumunun onayından sonra açıklanır” dedi.

Getir, İngiltere'de futbola sponsor Getir, bu yıl ocak ayında hizmet vermeye başladığı İngiltere’de, Premier Lig’in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.