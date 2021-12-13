Türkiye Gazetesi

Cuma günü altın yatırımcısının odağı Amerika Birleşik Devletleri’nin enflasyon verisindeydi. Ülkede enflasyon yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesine çıkarken ons altın ise 1774 dolardan 1782 dolara yükselmişti.

Analistler ABD enflasyon verisinin 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak Fed toplantısı hakkında tahmin oluşturduğunu ifade ederken, tablonun Fed’i şahinleştirdiğini söyledi. Morgan Stanley ekonomist ve stratejistleri son raporunda, “Fed beklentimizi güncelliyoruz ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faizleri, bir önceki tahminimizden iki çeyrek öne çekerek, Eylül 2022’de artırmaya başlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Ayrıca beklentilere paralel gelen AND enflasyonunun Fed’in hareket alanını genişlettiğini ancak, enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte Fed'in varlık alım hızının daha da yavaşlatmasının beklendiğini bildirdi.

FED SON TOPLANTISINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

FED bir önceki toplantısının 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi öncesinde hafta boyunca dalgalı bir seyir izlemiş, Çarşamba günü 1792 dolar seviyesine kadar yükselmişti. ABD enflasyonu sonrasında 1782 dolara kadar yükselen ons altın pazartesi günü 1785 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN 800 LİRA İLE YENİ REKORUNU KIRDI

Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan altının ons fiyatı enflasyon verisi sonrasında ciddi bir yükseliş yaşamadı ancak yurt içinde dolar kurunun 14 TL sınırına yaklaşmasıyla Cuma günü rekorunu tazeleyerek 800 TL’ye kadar yükseldi. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 795 lira seviyesinde bulunuyor.

Haftalardır beklenen kritik veriler açıklandı: Altın fiyatlarında son durum Enflasyon küresel ekonomilerde kriz etkisini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Altın yatırımcısının gözü ise bugün ki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı enflasyon verisindeydi. Altın fiyatları üzerinde etkili ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti. Açıklanan verilerin ardından güne 785 lira seviyelerinde başlayan altın, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce 790 seviyelerini gördü. Verilerin gelmesinden sonra gram altın 797 liraya tırmandı.

Altın fiyatları yükselse de altın emzik kuyumcuların yüzünü güldürüyor Altın fiyatları yükselmesine rağmen fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen altın emzikler yeni torun sahibi anneanne ve babaanneler tarafından büyük ilgi görüyor.