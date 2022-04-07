Türkiye Gazetesi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. İstatistiklere göre 1 Nisan itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 219 milyon dolar artarak 66 milyar 857 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'ndan kritik rapor! Enflasyondaki artışa etki eden 3 grup sıralandı Merkez Bankası, enflasyon verilerini yorumladığı Fiyat Geliştirme Raporu’nda, enflasyonun yükselişindeki en belirgin 3 unsuru sıraladı. Raporda en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığını vurguladı. Ayrıca emtia fiyatlarındaki artışın da jeopolitik gelişmelerle birlikte daha da belirginleştiği vurgulandı.