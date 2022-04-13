Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde enflasyon rakamlarının yükselişi Merkez Bankası kararlarını da etkiliyor.

Ekonomistler enflasyon rakamlarındaki bu yükselişi ise iki yıl önce Merkez Bankalarının yüksek oranlarda faiz indirimene gitmesine bağlıyor. Buna bağlı olrak gelişen piyasalardaki para bolluğu, tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji krizi ve son dönemde patlak veren savaş da enflasyonu artıran sebepler arasında gösteriliyor.

Böyle bir dönemde kafası karışan vatandaşlar ise güvenli liman arayışına devam ediyor. Peki hangi yatırım karlı olur? Dolar/Euro fiyatları yükselir mi düzer mi? Altın fiyatları artacak mı? Tüm merak edilen soruların cevabını Finans Analisti İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında açıkladı.

"TL İÇİN EN İYİ YATIRIM EURO YA DA STERLİN"

Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişe dikkat çeken Memiş, yatırım için fiyatların düşmesini bekleyin tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan faiz kararının ardından kur atağı beklemediğini belirten ünlü ekonomist, Euro/dolar ve Sterlin'deki değer kaybına işaret ederek elinde TL olan yatırırımcıya dolar yerine Euro ve Sterlin önerdi.

"Elinde dolar olanlar da paritedeki düşülerden faydalanabilir." diyen Memiş, "Bu fiyatlardan altın ve gümüş yüksek maliyetli olabilir" uyarısında bulundu.

Enflasyonun önüne geçmek için Merkez Bankalarının faiz artımına gittiğine dikkat çeken Memiş, yıl için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banskasın'dan da faiz artımı beklediğini açıkladı.

İslam Memiş'ten ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar Konut fiyatları özellikle son bir yıl içerisinde enflasyona yenik düştü, doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar zirveyi gördü. Evini satmak isteyenleri uyaran Finans Analisti İslam Memiş, "Konutlarını bugün 'yüksek fiyata satıyorum' düşüncesiyle satanlar yanılıyor" dedi.

İslam Memiş rakam verdi, altın tahminini duyurdu: Taktiğim alırken kazanmak Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de etkisiyle birlikte istikrarını kaybeden piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi, gram altın ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş, mayıs ayında altının kaç lira olacağına ilişkin tahminini duyurdu, 'alım fırsatı vermeyecekler' diyerek beklediği rakamı açıkladı.