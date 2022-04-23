Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye’nin geçen yıl enflasyonu yüzde 36 olduğunda biz kamu personelimize yüzde 31 zam, aynı şekilde işçilerimize, emeklilerimize de o yansımayı yaptık. En düşük emekli maaşı 1.500 liraydı, biz 2.500 lira yaptık. Önümüzdeki temmuzda da en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek seviyeye çıkaracağız. Sadece emeklilerimizi değil, kamu personelini, memur emeklilerini, işçilerimizi de mutlu edecek müjdeyi temmuzda vereceğiz. Başka tarihî bir adım daha attık, asgari ücreti yüzde 50 artırdık. Bu adımları çok önemli buluyorum” diye konuştu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 27-29 NİSAN’DA

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Buna göre, 4/A'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/C'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu Emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekliye 1.100 TL ikramiye ödenecek Bayram ikramiyeleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1.100 lira olacak. Bakan Bilgin “28 veya 29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak” dedi.