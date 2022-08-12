Türkiye Gazetesi

Denizlerde 540 milyar metreküplük tarihi keşfin ardından karada da Cumhuriyet tarihinin en büyük arama kampanyasını başlatan Türkiye, son sekiz ayda 13 ilde 20'ye yakın saha için arama ruhsatı alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile karada da çalışmalara hız verdi. Son olarak TPAO'ya Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Siirt ve Şırnak sınırlarında kalan 15 bin 347 hektarlık saha ile Şanlıurfa'daki 5 bin 14 hektarlık sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Petrolde yeni rekor ufukta! Denizden sonra karada büyük atak: TPAO 13 ilde harekete geçti... Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası arama faaliyetlerine hız veren Türkiye, rotasını sadece denizlerle sınırlı tutmuyor. Son dönemde petrol aramak için rotasını karaya çeviren ve yeni müjdeler vermek çalışmalarını hızlandıran Türkiye, son sekiz ayda 12 ilde 20'ye yakın saha için arama ruhsatını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdi. Potansiyel sahalarda yapılan aramalarla birlikte hedef, günlük petrol üretimini 65 bin varile yükseltmek.