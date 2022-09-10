Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasına ve liralaşma stratejisine ilişkin yaptığı açıklamada ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek, “Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Türk lirası cinsinden varlıkların artmasının ve tasarrufların vadelerinin uzamasının finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip olduğunu savunan Nebati, “Böylece tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor” diye konuştu.

“Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı”

Bakan Nebati, tercihlerini Türk lirasını önceleyen bir anlayıştan yana kullandıklarını aktararak, “Sistemin çarkları Türk lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den KKM açıklaması: Haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum 'Kur Korumalı TL Mevduat' hesabıyla ilgili eleştirilere yönelik açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum'' dedi.

Kur Korumalı Mevduat sisteminde vergi avantajı süresi uzatıldı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme! Tarih değişti Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi.