Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, BIST 100 endeksinin 2 aydır rekor tazelediğini duyurdu. Bu yükselişin Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ettiğinin altını çizen Nebati, “Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve kârlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı.

'GÜVENİN EN AÇIK GÖSTERDGESİ'

BIST 100 endeksinin 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydettiğini belirten Nebati, “Bu yükseliş, borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati'nin Twitter paylaşımları

Bakan Nebati'den KKM açıklaması: 1 milyar 300 milyon liralık hacmi geçti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin çarklarının Türk lirası enstrümanlarla döndüğünü belirterek, “Kur Korumalı Mevduat uygulaması bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır” dedi.

Bakan Nebati: Küresel gıda fiyatlarında düşüş Erdoğan etkisidir Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Tahıl Koridoru Anlaşması'yla küresel gıda fiyatlarında düşüş eğiliminin başlamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi olduğunu söyledi.

Bakan Nebati'den kayıt dışı ekonomi açıklaması: 50 bin kişi bildirimini yapmıyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sorunu çözmeye kararlı olduklarını belirten Nebati "50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı" dedi.